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07:49, 20 апреля 2023Наука и техника

Жители Земли увидели гибридное солнечное затмение

Starwalk: гибридное солнечное затмение прошло 20 апреля в Восточном Тиморе и Австралии

Фото: Sertac Kayar / Reuters

Гибридное солнечное затмение прошло утром 20 апреля. Об этом сообщает портал Starwalk.

Полная фаза редкого природного явления наблюдалось на востоке Восточного Тимора, в некоторых частях Западного Папуа и на полуострове Эксмут в Западной Австралии. Частную фазу затмения было видно в южной части Индийского океана, в некоторых частях Антарктиды, Индонезии, Филиппин, а также в большей части Океании, в Юго-Восточной Азии и в западной части Тихого океана. Максимальная фаза затмения наступила в 07:17 по московскому времени.

Следующее гибридное солнечное затмение жители Земли смогут увидеть 14 ноября 2031 года. А 14 октября 2023 года состоится кольцеобразное солнечное затмение, максимальную фазу которого можно будет наблюдать на территории США, Центральной Америки, Колумбии и Бразилии.

В октябре прошлого года частное солнечное затмение наблюдали жители России. В Москве и Санкт-Петербурге максимальная фаза достигла 0,71 и 0,67.

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Марина Совина
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