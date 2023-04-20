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02:18, 20 апреля 2023Россия

ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов

Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку семь снарядов калибром 155 миллиметров

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) в 1.00 по московскому времени зафиксирован по направлению: населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район). В это время было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. В 1.25 по тому же району было выпущено еще четыре снаряда того же калибра.

Ранее сообщалось, что запущенные с территории Украины беспилотники атаковали сахарный завод в поселке Теткино Курской области. В конце февраля завод уже попадал под обстрел — тогда по его территории ударили не менее восьми снарядов.

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Екатерина Подвигина
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