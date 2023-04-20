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21:18, 20 апреля 2023Экономика

Крупнейший пенсионный фонд Швеции заявил о провальных инвестициях в банки США

Крупнейший пенсионный фонд Швеции Alecta заявил о провальных инвестициях в банки США

Фото: Unsplash

Исполняющая обязанности генерального директора крупнейшего пенсионного фонда Швеции Alecta Катарина Торслунд заявила о провальных инвестициях в банки США. Об этом сообщает Bloomberg.

По ее словам, в результате этих вложений фонд потерял около двух миллиардов долларов. «Чтобы было ясно, инвестиции в американские банки были провальными, и мы не должны были оказаться в таком положении (...). Мы относимся к этой неудаче самым серьезным образом», — сказала Торслунд.

В марте в Alecta заявили, что фонд ожидает полного списания своих инвестиций стоимостью 1,1 миллиарда долларов в Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Тогда же фонд продал все свои акции в американском банке First Republic Bank (941 миллион долларов).

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что меры, которые приняли американские власти в ответ на банкротство SVB, стабилизировали отток средств из банковской системы.

О банкротстве SVB сообщалось 11 марта. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. Silicon Valley Bank находился на 16-м месте по величине среди банков Соединенных Штатов и был одним из самых узнаваемых кредиторов в отрасли технологических стартапов. В прошлом году SVB оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно увеличивалась.

Марина Совина
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