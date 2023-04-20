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02:40, 20 апреля 2023Из жизни

Учительница начальных классов сняла откровенные видео в школе и попалась полиции

В Великобритании учительница сняла откровенные видео в начальной школе и попалась полиции

Фото: sakkmesterke / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании учительница начальных классов сняла видео сексуального характера в двух в школах в Уэльсе и попалась правоохранительным органам. Об этом сообщает Wales Online.

Одна из видеозаписей, обнаруженных полицией, была сделана в школьном классе. Учительница удовлетворяла себя на камеру, перед этим заявив, что дверь в ее кабинет открыта. «Мне не разрешено ее закрывать, так что кто угодно может войти в этот момент», — говорит она в ролике.

Несколько других откровенных видео учительница записала в школьных туалетах. В одном из них отчетливо слышны голоса детей, играющих во время перемены. «Мы не считаем целесообразным давать дальнейшие комментарии по поводу произошедшего. Однако мы можем заверить, что в инцидент не были вовлечены ни учащиеся, ни какие-либо другие лица», — утверждает представитель окружного совета, которому принадлежит одна из начальных школ.

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Полиция провела расследование и не выявила факта уголовных преступлений. Дело было передано в совет по трудовым ресурсам в сфере образования.

Ранее сообщалось, что в США бывшая заменяющая учительница школы была арестована полицией за то, что домогалась 15-летнего школьника и отправляла ему фотографии, на которых была запечатлена обнаженной. Учительница отводила подростка в школьные кладовки во время обеденного перерыва, а затем трогала и целовала его.

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Алиса Удовик
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