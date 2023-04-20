Попавший в ДТП в Таиланде россиянин скончался в больнице

Phuket News: россиянин скончался в больнице после ДТП на Пхукете

Российский турист попал в серьезное ДТП в Таиланде и скончался в больнице от полученных травм. Об этом пишет портал Phuket News.

По данным издания, несчастный случай произошел с 27-летним Владиславом Калаевым в районе пляжа Раваи на Пхукете 15 апреля. Мужчина не справился с управлением мотоцикла на повороте, задел колесом бордюр, вылетел на встречную полосу и ударился о капот пикапа.

На место происшествия прибыли медики, которые доставили пострадавшего в ближайшее медучреждение. При первоначальном осмотре специалисты выявили у россиянина лишь порезы и переломы. Однако в ходе дальнейшего обследования у него диагностировали множественные повреждения внутренних органов.

Врачи приняли решение провести экстренную операцию, но она не дала никаких результатов, и спустя трое суток мужчина умер. В настоящее время семья погибшего ищет деньги на оплату счета из госпиталя и предстоящую кремацию тела, а именно 275 тысяч бат (свыше 650 тысяч рублей).

Ранее в апреле другой российский турист разбился насмерть в автокатастрофе во время отдыха в Таиланде. Так, 36-летний россиянин Максим Фадеев не справился с управлением скутера и слетел с проезжей части. Несмотря на наличие шлема, он получил травму голову, из-за чего погиб на месте.