Сервис Google Maps частично перестал отображать маршруты общественного транспорта в Москве

Сервис Google Maps частично перестал отображать маршруты общественного транспорта в России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, при попытке построить маршрут в Москве в некоторых случаях появляется объявление: «Не удалось построить маршрут для общественного транспорта». Аналогичная проблема наблюдается и в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

В марте пользователи из России пожаловались на сбой в Uber, «Яндекс Такси» и «Яндекс Лавке». Во время сбоя приложения выдавали «ошибку на стороне сервера». Отмечается, что стал недоступен заказ такси и доступ к интерфейсу приложений. Помимо этого, «Яндекс Лавка» сообщала, что при заказе возможна задержка доставки.

Ранее сбой произошел в работе сервиса «Яндекс Музыка». В приложении сообщалось, что сервис работает нестабильно.