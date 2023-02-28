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13:33, 28 февраля 2023Интернет и СМИ

В работе «Яндекс Музыки» произошел сбой

В работе сервиса «Яндекс Музыка» произошел сбой

Фото: Štefan Štefančík / Unsplash

В работе сервиса «Яндекс Музыка» произошел сбой. О том, что приложение перестало работать у некоторых пользователей, сообщается в его Telegram-канале.

«К сожалению, "Яндекс Музыка" в данный момент работает нестабильно», — говорится в сообщении сервиса.

Предыдущий сбой в работе «Яндекс Музыки» произошел вечером 16 февраля. У некоторых пользователей возникли кратковременные трудности с доступом к сервису. Проблемы возникали как с сайтом, так и с приложением «Яндекс Музыки». Вскоре работа сервиса была восстановлена.

В начале февраля кратковременный сбой затронул работу других сервисов «Яндекса». У части пользователей не открывались «Поиск», «Карты», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Маркет» и другие сервисы. Позже «Яндекс» назвал причиной неполадок каскадный сбой в работе сетевого оборудования. В компании заверили, что приняли меры для исключения подобных инцидентов в будущем.

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Ксения Кривотулова
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