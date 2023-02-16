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18:29, 16 февраля 2023Интернет и СМИ

В работе «Яндекс Музыки» случился сбой

Пользователи «Яндекс Музыки» сообщили о сбое в работе сервиса

Фото: Reynier Carl / Unsplash

«Яндекс» прокомментировал сообщения о сбое в сервисе «Яндекс Музыка». В разговоре с РБК представитель компании заявил, что сервис уже работает в обычном режиме.

У ряда пользователей возникли кратковременные трудности с доступом к «Яндекс Музыке», отметил собеседник издания. «На текущий момент сервис работает в штатном режиме», — добавил представитель компании.

О том, что у «Яндекс Музыки» случился сбой, пользователи заявили ближе к 18 часам в четверг, 16 февраля, в комментариях в официальных сообществах сервиса во «ВКонтакте» и в Telegram. Исходя из жалоб обратившихся, проблемы возникли как с сайтом, так и с приложением «Яндекс Музыки».

6 февраля у части пользователей не открывались некоторые сервисы «Яндекса». В компании сбой также назвали кратковременным.

Спустя неделю «Яндекс» сообщил, что завершил анализ инцидента. Главной причиной неполадок назвали каскадный сбой в работе сетевого оборудования. «Яндекс» также заявил, что принял меры для исключения подобных инцидентов в будущем.

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Маргарита Щигарева
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