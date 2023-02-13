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18:52, 13 февраля 2023Интернет и СМИ

«Яндекс» назвал причину сбоя у сервисов компании

«Яндекс» назвал сбой сетевого оборудования причиной неполадок в работе сервисов 6 февраля

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Некоторые сервисы «Яндекса» оказались недоступны для пользователей 6 февраля из-за сбоя в работе сетевого оборудования. Причину неполадок компания назвала в сообщении, опубликованном в своем блоге в понедельник, 13 февраля.

«"Яндекс" завершил анализ инцидента. Установлено, что главной причиной недоступности сервисов стал каскадный сбой в работе сетевого оборудования, спровоцированный выходом из строя одного из сетевых устройств — граничного маршрутизатора», — говорится в пресс-релизе.

Инженеры «Яндекса» воспроизвели сбой в лабораторных условиях и обнаружили в операционной системе маршрутизатора баг, оказавший ключевое влияние на развитие событий, добавили в компании. Там также подчеркнули, что приняли меры для исключения таких инцидентов в будущем. Кроме того, «Яндекс» уведомил о проблеме производителя сетевого оборудования.

Кратковременный сбой у «Яндекса» случился в промежуток между 17 и 18 часами в понедельник, 6 февраля. В течение некоторого времени у части пользователей не открывались «Поиск», «Карты», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Маркет» и другие сервисы.

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Маргарита Щигарева
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