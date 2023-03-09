В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в Uber, «Яндекс Такси» и «Яндекс Лавке»

Пользователи из России пожаловались на сбой в Uber, «Яндекс Такси» и «Яндекс Лавке». Как позднее сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе сервисов, вскоре их работа была восстановлена.

Во время сбоя приложения Uber, «Яндекс Такси» и «Яндекс Лавка» выдавали «ошибку на стороне сервера». Отмечается, что стал недоступен заказ такси и доступ к интерфейсу приложений. Помимо этого, «Яндекс Лавка» сообщает, что при заказе возможна задержка доставки.

«Наши специалисты восстановили доступ к Яндекс Go — сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями оформления заказа и приносим свои извинения за неудобства. Партнерам будут оказаны меры поддержки в связи с временной недоступностью сервиса», — отметили в пресс-службе.

Ранее сбой произошел в работе сервиса «Яндекс Музыка». В приложении сообщалось, что сервис работает нестабильно.

В начале февраля кратковременный сбой затронул работу других сервисов «Яндекса». У части пользователей не открывались «Поиск», «Карты», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Маркет» и другие сервисы. Позже «Яндекс» назвал причиной неполадок каскадный сбой в работе сетевого оборудования. В компании заверили, что приняли меры для исключения подобных инцидентов в будущем.

