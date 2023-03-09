Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:34, 9 марта 2023Интернет и СМИ

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в Uber, «Яндекс Такси» и «Яндекс Лавке»

Фото: Štefan Štefančík / Unsplash

Пользователи из России пожаловались на сбой в Uber, «Яндекс Такси» и «Яндекс Лавке». Как позднее сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе сервисов, вскоре их работа была восстановлена.

Во время сбоя приложения Uber, «Яндекс Такси» и «Яндекс Лавка» выдавали «ошибку на стороне сервера». Отмечается, что стал недоступен заказ такси и доступ к интерфейсу приложений. Помимо этого, «Яндекс Лавка» сообщает, что при заказе возможна задержка доставки.

«Наши специалисты восстановили доступ к Яндекс Go — сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями оформления заказа и приносим свои извинения за неудобства. Партнерам будут оказаны меры поддержки в связи с временной недоступностью сервиса», — отметили в пресс-службе.

Ранее сбой произошел в работе сервиса «Яндекс Музыка». В приложении сообщалось, что сервис работает нестабильно.

В начале февраля кратковременный сбой затронул работу других сервисов «Яндекса». У части пользователей не открывались «Поиск», «Карты», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Маркет» и другие сервисы. Позже «Яндекс» назвал причиной неполадок каскадный сбой в работе сетевого оборудования. В компании заверили, что приняли меры для исключения подобных инцидентов в будущем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Стало известно об остановке транзита санкционных грузов в Россию через Турцию
В России пьяная мать проспала изъятие ее ребенка из кишащей тараканами квартиры
В Венгрии назвали возможное последствие конфликта на Украине
Юрист объяснила появление налоговой задолженности у блогера Валерии Чекалиной
Подсчитаны годы утраченной жизни из-за ожирения во всем мире
Самолет аварийно приземлился из-за возгорания в двигателе
Стало известно о слежке при подготовке покушения на главу Приднестровья
Главу Приднестровья предупредили о подготовке теракта
В Грузии решили отозвать оба варианта законопроекта об иноагентах
Осужденного за взятки бывшего главу УФСИН Коми отказались освободить из колонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.