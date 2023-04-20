Утечка данных Пентагона не изменила решение США помогать Украине

Politico: утечка секретных военных данных Пентагона не изменила решение США помогать Киеву

Утечка секретных военных данных Пентагона не изменила решение США и их союзников по НАТО помогать Украине. Об этом 20 апреля написала газета Politico, ссылаясь на представителей военного ведомства и источники в Европе.

Как пишет издание, роль главы Пентагона как руководителя контактной группы стран Запада по вопросам обороны Украины на фоне утечки информации не осложнилась. По словам источников, «он по-прежнему настроен решительно».

Штаты со стороны союзников и партнеров видят только «абсолютную твердость и решимость продолжать этим заниматься», то есть поддерживать Украину в военном плане. При этом неназванный высокопоставленный европейский дипломат сообщил Politico, что не видит «никаких изменений в настроении» в рядах НАТО.

«В рамках альянса и в формате Рамштайн продолжается работа с целью сохранения поддержки Украины», — пишет газета.

Другой источник рассказал изданию, что утечки документов, хоть и оказывают «негативное влияние», но не будут влиять на обмен информацией с США или на изменения в поддержке Украины.

Об утечке секретных материалов Пентагона впервые стало известно 7 апреля. В разведданных содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск. 13 апреля Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в утечке Джека Тейшейру. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

По данным следствия, военнослужащий ВВС Нацгвардии США был лидером небольшой игровой онлайн-группы, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные разведданные. Ему предъявлены обвинения в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне, а также в несанкционированном изъятии и хранении засекреченных документов или материалов.