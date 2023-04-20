Швейцария ввела санкции против ЧВК «Вагнер»

Департамент экономики Швейцарии ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и РИА ФАН

Федеральный департамент экономики Швейцарии ввел санкции против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и издания РИА ФАН. Об этом департамент сообщил 20 апреля на своем сайте.

Введение санкций против ЧВК объясняется «неясностью юридической природы» компании. «Группа "Вагнера" является частью сложной сети глобальных компаний, связанных перекрывающимися сетями собственности и логистики», — добавляет департамент. Там также напомнили, что ранее аналогичные меры против ЧВК ввел Евросоюз.

Против РИА ФАН санкции введены за «распространение проправительственной пропаганды и дезинформации», объяснили в ведомстве. При этом Швейцария отказалась запрещать вещание телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic, как это сделал Евросоюз, но запретит транслировать рекламу на этих каналах. «Было бы эффективнее противопоставить ложным и вредным заявлениям факты, чем запрещать их. По этой причине оба канала не будут запрещены в Швейцарии», — говорится в пояснении.

13 апреля Евросоюз расширил черный список в отношении России и внес в него ЧВК «Вагнер» и РИА ФАН.