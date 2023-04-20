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12:05, 20 апреля 2023Россия

Пропавшего 2,5 месяца назад 26-летнего россиянина нашли мертвым

Ngs.ru: в Новосибирске нашли мертвым 26-летнего мужчину, пропавшего 2,5 месяца назад

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Новосибирске нашли мертвым 26-летнего мужчину, пропавшего 2,5 месяца назад. Об этом сообщает российский портал Ngs.ru.

Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» пояснили, что россиянин бесследно исчез 2 февраля. По их сведениям, он отправился кормить собаку в частный дом и не вернулся. До этого мужчина никогда не пропадал.

Ngs.ru направил запрос в региональное управление следственного комитета России. Случившееся в ведомстве пока никак не комментировали.

5 апреля сообщалось, что пропавшую в Ярославской области женщину спустя четыре дня обнаружили мертвой у реки.

До этого стало известно, что пропавшую в ноябре 2022 года жительницу Тюмени нашли мертвой рядом с жилым домом на Киевской улице.

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Анна Щербакова
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