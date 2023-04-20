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20:12, 20 апреля 2023Россия

Появилось видео с перевернувшимся под Тулой ракетным комплексом С-400

Mash опубликовал видео с перевернувшимся под Тулой ракетным комплексом С-400

В сети появилось видео с перевернувшимся под Тулой зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) С-400. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах виден ЗРК, который лежит на боку в кювете в стороне от трассы. По данным канала, машина перевернулась еще утром и лежала там до вечера.

О происшествии стало известно 20 апреля. Отмечается, что ДТП произошло на шоссе М2 «Крым» под Тулой — в районе деревни Прудное. Стоимость С-400 — около 13 миллиардов рублей, приводит данные Mash.

По информации Telegram-канала Shot, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением. У него диагностировали перелом руки. Боеприпасы у ЗРК не были активированы, угрозы взрыва нет.

Никита Абрамов
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