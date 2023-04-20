В США раскритиковали подход Зеленского к украинскому конфликту

Newsweek: отказ Зеленского признать поражение и пойти на переговоры приведет Киев к краху

Отказ президента Украины Владимира Зеленского признать поражение и пойти на мирные переговоры приведет Киев к краху. Об этом пишут экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер для Newsweek.

«В то время как гибнет целое поколение украинских мужчин, печальная реальность такова, что у Украины примерно столько же шансов победить Россию, сколько у Мексики выиграть войну с Соединенными Штатами. Затягивание конфликта не изменит этого уравнения», — пишут авторы статьи, критикуя подход украинского лидера к военному конфликту.

По их мнению, никто не допускал территориальные уступки со стороны Москвы, в особенности в отношении Крыма. Тем не менее нежелание Зеленского идти на переговоры сделало условия мира для Киева еще менее выгодными, чем семью месяцами ранее.

«Если мы не готовы пойти на риск значительной эскалации, которая вполне может привести к тому, что силы НАТО будут сражаться с русскими, лучший способ обеспечить выживание жизнеспособного, независимого украинского государства — это начать урегулирование прямо сейчас», — говорится в материале.

Ранее власти Франции решили обратиться к Китаю с планом, который может поспособствовать переговорам России и Украины. Уточняется, что французский президент Эммануэль Макрон поручил разработать рамочную программу для будущего обсуждения.