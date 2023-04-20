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14:10, 20 апреля 2023Культура

Вуди Харрельсон подтвердил вероятность родства с Мэттью Макконахи

Вуди Харрельсон подтвердил вероятность того, что он и Мэттью Макконахи могут быть братьями
Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи

Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи. Фото: Jeff Mitchell JM / Reuters

Актер Вуди Харрельсон поддержал теорию своего коллеги и друга Мэттью Макконахи о том, что они могут быть биологическими братьями, а также призвал провести тест ДНК, несмотря на то, что обладатель премии «Оскар» опасается его делать. Об этом пишет Daily Mail.

Харрельсон рассказал, что в его голове «загорелась лампочка» относительно того, что его коллега по фильму «Настоящий детектив», вероятно, приходится ему братом, после разговора с матерью Макконахи. Он также уточнил, что слова женщины были полны недосказанности, что сбило с толку обоих артистов.

«Мы хотим пройти тест [ДНК], но для него [Макконахи] это гораздо важнее. Я говорю о том, что он чувствует себя так, будто теряет отца. Но я ему сказал: "Нет, просто у тебя появятся другие отец и брат"», — добавил актер.

Ранее Макконахи заявил, что он и Харрельсон рассматривают возможность проведения ДНК-теста, чтобы узнать, являются ли они братьями.

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Варвара Кошечкина
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