Вуди Харрельсон подтвердил вероятность родства с Мэттью Макконахи

Вуди Харрельсон подтвердил вероятность того, что он и Мэттью Макконахи могут быть братьями

Актер Вуди Харрельсон поддержал теорию своего коллеги и друга Мэттью Макконахи о том, что они могут быть биологическими братьями, а также призвал провести тест ДНК, несмотря на то, что обладатель премии «Оскар» опасается его делать. Об этом пишет Daily Mail.

Харрельсон рассказал, что в его голове «загорелась лампочка» относительно того, что его коллега по фильму «Настоящий детектив», вероятно, приходится ему братом, после разговора с матерью Макконахи. Он также уточнил, что слова женщины были полны недосказанности, что сбило с толку обоих артистов.

«Мы хотим пройти тест [ДНК], но для него [Макконахи] это гораздо важнее. Я говорю о том, что он чувствует себя так, будто теряет отца. Но я ему сказал: "Нет, просто у тебя появятся другие отец и брат"», — добавил актер.

Ранее Макконахи заявил, что он и Харрельсон рассматривают возможность проведения ДНК-теста, чтобы узнать, являются ли они братьями.