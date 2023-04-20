Зеленский захотел договориться со сдержанными в поставках вооружения странами

Зеленский просил Столтенберга помочь преодолеть сдержанность стран в поставках вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой помочь ему преодолеть сдержанность отдельных стран в поставках вооружения. Об этом украинский лидер сообщил в ходе брифинга с приехавшим в Киев главой альянса, его цитирует РИА Новости.

«Обратился к господину генсеку с просьбой помочь преодолеть сдержанность наших партнеров в поставке некоторого вооружения», — заявил Зеленский, уточнив, что речь идет о дальнобойном оружии, современной авиации, артиллерии и бронетехнике.

Он также отметил, что успел обсудить с главой военного блока решения, которые Украина ожидает от партнеров 21 апреля на заседании контактной группы по военной помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал помочь Вооруженным силам Украины добиться полной оперативной совместимости с военными подразделениями Североатлантического альянса.

О прибытии Столтенберга в Киев стало известно 20 апреля. Согласно опубликованным кадрам, сделанным на Михайловской площади в центре украинской столицы, глава альянса почтил память погибших в конфликте украинцев.