Захарова оценила объяснение властей Киева о вспышке в небе над городом вечером 19 апреля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объяснения властей Киева о вспышке в небе вечером 19 апреля в своем Telegram.

«Суд по всему, в метрополии определились, что делать с космическим мусором», — написала она.

Небо в Киеве озарилось белой вспышкой вечером. После случившегося глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о работе ПВО над Киевом, однако потом почти сразу удалил пост.

Затем начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышка стала результатом падения на Землю космического спутника НАСА. Воздушная тревога была объявлена для того, чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, пояснил он. При этом представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в ВСУ подтвердить эту информацию пока не могут.