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11:20, 21 апреля 2023Спорт

Девушка-боец ММА захотела обратиться к психологу после интервью с Емельяненко

Девушка-боец ММА захотела обратиться к психологу после интервью с Александром Емельяненко

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Анастасия Янькова рассказала об опыте работы в журналистике. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, первые три интервью прошли удачно, однако четвертый разговор, в котором собеседником был Александр Емельяненко, не сложился. «Я как-то привыкла общаться с адекватными людьми, которые настроены сделать классный материал. И я не совсем была готова к такому формату разговора, когда через каждый вопрос тебе говорят: "Следующий вопрос! Следующий вопрос!"» — отметила Янькова.

Спортсменка также заявила, что после этого интервью захотела обратиться к психологу. «Драматический опыт. Это было сложно», — добавила она.

17 апреля блогер Артем Тарасов рассказал о состоянии Александра Емельяненко. «Алкоголь — зло. Емельяненко находится в предынсультном состоянии. Ходит еле живой, и это очень печально, потому что легенда на наших глазах гаснет», — описал самочувствие спортсмена Тарасов.

Алексей Гусев
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