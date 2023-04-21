Девушка-боец ММА захотела обратиться к психологу после интервью с Емельяненко

Девушка-боец ММА захотела обратиться к психологу после интервью с Александром Емельяненко

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Анастасия Янькова рассказала об опыте работы в журналистике. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, первые три интервью прошли удачно, однако четвертый разговор, в котором собеседником был Александр Емельяненко, не сложился. «Я как-то привыкла общаться с адекватными людьми, которые настроены сделать классный материал. И я не совсем была готова к такому формату разговора, когда через каждый вопрос тебе говорят: "Следующий вопрос! Следующий вопрос!"» — отметила Янькова.

Спортсменка также заявила, что после этого интервью захотела обратиться к психологу. «Драматический опыт. Это было сложно», — добавила она.

17 апреля блогер Артем Тарасов рассказал о состоянии Александра Емельяненко. «Алкоголь — зло. Емельяненко находится в предынсультном состоянии. Ходит еле живой, и это очень печально, потому что легенда на наших глазах гаснет», — описал самочувствие спортсмена Тарасов.