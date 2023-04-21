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23:18, 21 апреля 2023Россия

Захарова прокомментировала закон об экзамене для получения гражданства Украины

Захарова: претенденты на гражданство Украины должны обладать искусственным интеллектом

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала новый законопроект президента Украины Владимира Зеленского об экзамене для получения украинского гражданства. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

«Круто. Учитывая, сколько раз и как меняли на Украине "конституцию", претенденты на гражданство должны обладать искусственным интеллектом», — говорится в сообщении.

Представитель МИД РФ также выступила с предложением транслировать проведение экзамена онлайн. «Представляю в красках, какой будет цирк», — написала Захарова.

Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о комплексном экзамене для получения гражданства Украины. При этом лицам, имеющим заслуги перед страной, и иностранцам, служащим в Вооруженных силах Украины (ВСУ), экзамен можно будет сдать в течение двух лет после получения гражданства. Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Марина Совина
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