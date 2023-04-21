Захарова прокомментировала закон об экзамене для получения гражданства Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала новый законопроект президента Украины Владимира Зеленского об экзамене для получения украинского гражданства. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.
«Круто. Учитывая, сколько раз и как меняли на Украине "конституцию", претенденты на гражданство должны обладать искусственным интеллектом», — говорится в сообщении.
Представитель МИД РФ также выступила с предложением транслировать проведение экзамена онлайн. «Представляю в красках, какой будет цирк», — написала Захарова.
Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о комплексном экзамене для получения гражданства Украины. При этом лицам, имеющим заслуги перед страной, и иностранцам, служащим в Вооруженных силах Украины (ВСУ), экзамен можно будет сдать в течение двух лет после получения гражданства. Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.