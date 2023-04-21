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20:31, 21 апреля 2023Бывший СССР

На Украине узаконили экзамен для получения гражданства

Зеленский подписал законопроект о комплексном экзамене для получения гражданства Украины

Фото: Phil Noble / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, согласно которому нужно будет сдавать специальный экзамен для получения гражданства республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Желающих получить украинское гражданство обяжут проходить испытания по основам Конституции Украины и истории страны, а также подтверждать уровень владения государственным языком. При этом для лиц, имеющих заслуги перед страной, и иностранцев, служащих в Вооруженных силах Украины (ВСУ), экзамен можно будет сдать в течение двух лет после получения гражданства.

21 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект о введении комплексного экзамена для получения гражданства. Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он предложил сделать тесты обязательным условием перед выдачей паспорта.

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Варвара Кошечкина
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