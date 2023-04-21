Блогерша раскрыла неожиданные последствия двух популярных пластических операций

Блогерша Эмили Блейк из Великобритании раскрыла последствия липосакции и подтяжки ягодиц

Блогерша Эмили Блейк из Великобритании раскрыла неожиданные последствия двух популярных пластических операций. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 60,8 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом emilyblakebs рассказала, что специально прилетела в Турцию, чтобы изменить свою внешность. По словам юзерши, на услуги пластических хирургов она потратила семь тысяч фунтов стерлингов (711 тысяч рублей). При этом Блейк заявила, что перенесла липосакцию (операция по удалению жировых отложений хирургическим путем — прим. «Ленты.ру») и бразильскую подтяжку ягодиц.

На размещенных кадрах героиня публикации предстала в многочисленных бинтах и послеоперационных корсетах. «У меня хороший пресс с шестью кубиками, но я ощущаю чертовскую боль по всему телу», — призналась она, демонстрируя новую фигуру и держа в руках дренажный сосуд с кровью.

Несмотря на тяжелую реабилитацию после хирургических вмешательств, девушка призналась, что не жалеет о своем решении улучшить внешний вид. «Я убеждена, что мои страдания стоят того», — заключила она.

Ранее в апреле блогерша Лаура Иванова из Латвии сделала семь пластических операций за раз и поделилась опытом. По словам девушки, она перенесла бразильскую подтяжку ягодиц, липосакцию, подтяжку живота, две коррекции формы груди, а также пластику носа. Кроме того, героиня публикации заявила, что сожалеет об операции по изменению формы глаз.