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19:43, 21 апреля 2023Забота о себе

Врачи раскрыли популярное заблуждение о гормоне стресса

Врач Лоуренс Киршнер: дисбаланс кортизола не является настоящим медицинским диагнозом

Фото: sommthink / Shutterstock / Fotodom

Врачи-эндокринологи Лоуренс Киршнер и Кэролайн Мессер раскрыли популярное заблуждение о дисбалансе кортизола. В интервью изданию Health они рассказали, что лечение этого состояния, которое предлагают в сети или клиниках, является, по большей части, формой дезинформации.

По словам Киршнера, «дисбаланс кортизола» не является настоящим диагнозом, но он часто используется, поскольку людям нравится слышать медицинские термины, которые объясняют их плохое самочувствие. Как правило, с гормональными сбоями, в том числе кортизола связывают утомление, стресс, лишний вес и беспокойство. Киршнер добавил, что лекарства от повышенного уровня кортизола не существует, но даже если бы оно было, в большинстве случаев в его назначении не было бы необходимости.

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Кэролин Мессер объяснила, что кортизол редко выходит за пределы нормы. Слегка повысить уровень гормона, по словам врача, способны такие факторы, как сильный стресс, воспаление, избыточный вес, диабет или алкоголизм.

В таких случаях мы пытаемся лечить причину — помогаем похудеть, снизить уровень сахара в крови, уменьшить воспаление, стресс, избавиться от вредных привычек

Кэролайн Мессерврач-эндокринолог

Мессер добавила, что при небольших колебаниях кортизола лучший способ улучшить здоровье — это регулярно заниматься спортом, правильно питаться, проводить время с семьей и высыпаться. Вместе с тем она подтвердила, что случаи избытка кортизола в организме, действительно, встречаются, например при болезни Кушинга. Это довольно редкая болезнь, которая возникает, по словам эндокринолога, из-за длительного приема лекарств для лечения астмы, ревматоидного артрита и волчанки. Еще одной причиной заболевания может быть опухоль, обычно расположенная в верхней части надпочечников.

При избытке кортизола, как при синдроме Кушинга, повышается кровяное давление, увеличивается вес, в теле ощущается мышечная слабость, истончается кожа, на ней появляются синяки, у женщин нарушается менструальный цикл, выпадают волосы и появляются прыщи

Кэролайн Мессерврач-эндокринолог

Противоположность синдрома Кушинга — нехватка кортизола. Мессер рассказала, что такое бывает, например, при болезни Аддисона. Нехватка кортизола вызывает мышечную слабость, потерю аппетита, веса и боль в животе. Пациент может страдать от низкого артериального давления, рвоты и других симптомов. Такое состояние, по словам врача, лечится препаратами замещающими кортизол.

Ранее терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская рассказала о неочевидной пользе смеха. По ее словам, во время смеха выработка гормона стресса значительно снижается.

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Екатерина Улитина
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