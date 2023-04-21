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20:14, 21 апреля 2023Из жизни

Пастор заморил голодом десятки желавших встречи с Иисусом женщин и детей

Citizen TV: в Кении обнаружили 27 могил умерших от голода последователей секты

Кадр: Citizen TV Kenya / Youtube

В Кении полиция нашла десятки могил последователей пастора Пола Маккензи, которые по его наставлению заморили себя голодом, чтобы добиться встречи с богом. Об этом сообщает канал Citizen TV.

20 апреля сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 12 могил во владениях Маккензи в районе города Малинди. Общее число найденных захоронений достигло 27. Полицейские продолжают прочесывать территорию, где обитал культ Good News International Church. Они находят все новые могилы и отправляют в больницы оставшихся в живых членов секты. В частности, 20 апреля были найдены трое выживших, среди которых была 16-летняя девочка. Днем ранее спасли троих мужчин и женщину. Работа полиции осложняется тем, что многие последователи Маккензи отказываются сотрудничать с представителями властей и прячутся от них.

Эксгумация тел из обнаруженных могил должна начаться в пятницу, 21 апреля. Власти считают, что большая часть погибших — дети, так как вероятность их смерти от голода выше. Пол Маккензи был лидером христианской секты Good News International Church, в которой состояли многие местные жители. Как выяснили следователи, духовный лидер убедил своих адептов, желавших встречи с Иисусом, что этого можно добиться, умерев от голода.

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Первые сообщения о смертях среди последователей Маккензи появились 13 апреля. Тогда полицейские обнаружили на принадлежащей ему земле четверых умерших от голода адептов, массовое захоронение и еще 11 истощенных мужчин и женщин, шестеро из которых находились в критическом состоянии. Пол Маккензи был арестован, но позже отпущен по залог.

По данным Citizen TV, пока жертвами культа считаются десять человек, однако точное число умерших будет установлено после вскрытия всех могил. Полицейские предполагают, что в некоторых из них может быть захоронено по несколько тел.

Ранее сообщалось, что в Канаде был арестован известный духовный наставник, лидер религиозного движения, которого обвинили в многочисленных изнасилованиях женщин. Мужчину обвиняют в четырех преступлениях, совершенных с 2017 по 2021 год.

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Никита Савин
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