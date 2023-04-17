Четыре человека умерли из-за строгого поста ради встречи с Иисусом

Africa News: четыре жителя Кении последовали указаниям пастора и умерли от голода

Четыре человека умерли от голода, и еще 11 были госпитализированы в кенийском регионе Килифи после того, как отказались от еды по указанию проповедника в ожидании конца света и встречи с Иисусом. Об этом сообщает Africa News.

Пастор Пол Маккензи, который ранее был скандальным телепроповедником, возглавлял церковь Good News International Church. Он призывал последователей соблюдать строгий пост во избежание «апокалиптического проклятия». Согласно наставлениям пастора, последователи церкви из числа местных жителей должны были голодать до смерти, чтобы быстрее оказаться на небесах.

Полицейские обнаружили в лесу братскую могилу и 11 человек, шестеро из которых были истощены и находились в критическом состоянии. Пострадавших госпитализировали. Полиция разыскивает других членов церкви. Есть сведения, что они находятся в лесу.

Проведению расследования помешали враждебно настроенные местные жители, которые, предположительно, являются последователями Маккензи. Сам проповедник не был арестован, хотя находился на месте происшествия. В настоящее время пастора отпустили под залог. Ранее ему были предъявлены обвинения в связи со смертью двоих детей, родители которых являются его последователями.

Ранее сообщалось, что фотографии с проповеди, во время которой священник заставлял своих последователей пить машинное масло, вызвали скандал в Южной Африке. Председатель комиссии по продвижению и защите прав религиозных, культурных и лингвистических сообществ призвала религиозных лидеров положить конец надругательству над христианством.

