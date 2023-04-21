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14:48, 21 апреля 2023Мир

В США спрогнозировали начало контрнаступления ВСУ

Экс-генерал США Ходжес спрогнозировал начало контрнаступления ВСУ через несколько недель

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется через несколько недель на южном фронте. Такой сценарий спрогнозировал экс-генерал армии США Бен Ходжес в интервью Deutsche Welle.

Ходжес считает, что наступление ВСУ будет проходить на очень узком участке южного фронта. Главными задачами он считает «пробить российскую оборону, дойти до побережья Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и приступить к изоляции Крымского полуострова».

«Обороняя Бахмут (российское название Артемовск), генштаб Киева планировал выиграть время на подготовку контрнаступления», — добавил экс-генерал. Он подчеркнул, что оно должно произойти по мере готовности, когда погодные условия будут лучше.

Премьер Украины Шмыгаль 15 апреля заявил о начале контрнаступления ВСУ в ближайшее время. Американский журнал Newsweek со ссылкой на данные из слитых секретных документов Пентагона сообщил, что оно назначено на 30 апреля.

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Семен Александров
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