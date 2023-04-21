Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:07, 21 апреля 2023Наука и техника

Самый популярный смартфон 2022 года рекордно подешевел

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 13 в России снизилась до 60 тысяч рублей

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Представленный осенью 2021 года iPhone 13 рекордно подешевел. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, базовая версия iPhone 13 с накопителем 128 гигабайт на российском рынке подешевела до 60 тысяч рублей. На старте продаж аппарат был оценен минимум в 79 990 рублей. Таким образом, стоимость популярного девайса снизилась более чем на 20 процентов.

«Смартфон iPhone 13 до сих пор остается актуальным смартфоном у фанатов Apple, хотя он был выпущен в конце 2021 года. Одна из причин — приятная цена устройства», — прокомментировали удешевление авторы издания. Ранее аналитики Counterpoint Research рассказали, что по итогам 2022 года iPhone 13 оказался самым продаваемым смартфоном в мире.

Подешевевший гаджет имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Устройство получило аккумулятор емкостью 3240 миллиампер-часов, разъем Lightning, биометрический сенсор Face ID, защиту от влаги.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple не планирует развивать линейку дешевых смартфонов в ближайшие годы. По информации специалиста, релиз нового iPhone SE не состоится по крайней мере до 2026 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на заявление генсека НАТО о готовности принять Украину в альянс
Российские войска уничтожили два склада ВСУ в Запорожской области
Российские войска пресекли действия четырех ДРГ на купянском направлении
В Минобороны рассказали о ходе боев за Артемовск
Алмазы стоимостью 81 миллион рублей конфисковали на стамбульском базаре
Появились подробности об отлетевшем на крышу от взрыва в Белгороде автомобиле
Эмили Ратаковски снялась в откровенных нарядах для обложки Vogue
В Google Play появились поддельные приложения RuStore и RuMarket
Следователи попросили о заочном аресте Грозева из Bellingcat
Германия опровергла вывод системы Patriot с восточных границ Польши и Словакии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.