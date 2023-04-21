Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:06, 21 апреля 2023Из жизни

В Китае обнаружили загадочное существо с 24 глазами

Ученые из Гонконга открыли новый вид кубомедуз с 24 глазами

Фото: Hong Kong Baptist University

В Китае нашли загадочное существо со множеством глаз. Как сообщает Mirror, им оказался новый вид кубомедуз.

Ученые из Гонконгского университета открыли новый подвид ядовитых кубомедуз из класса стрекающих, их нашли в заповеднике Мэй По. Исследователи дали ей имя в честь места, где ее обнаружили, Tripedalia maipoensis. Это первая кубомедуза, обнаруженная в Гонконге и в Китае.

Особи этого вида имеют множество глаз, небольшое тело длиной около трех сантиметров и три щупальца. 24 глаза разделены на четыре группы по шесть штук, каждая группа находится в отдельной сенсорной ямке, которые называют ропалиумами. Они расположены на разных сторонах купола медузы. В группе лишь каждые два глаза способны передавать картинку, остальные просто чувствительны к свету. Концы щупалец этих медуз имеют лопатообразную форму. Такая особенность позволяет им двигаться быстрее остальных медуз. Тело нового вида кубомедуз прозрачное и бесцветное.

Материалы по теме:
Нырни и присно Как воскресают вымершие виды
Нырни и присноКак воскресают вымершие виды
7 марта 2014
Полная азиопа Генетика помогла ответить на вопросы о миграциях в Древней Европе
Полная азиопаГенетика помогла ответить на вопросы о миграциях в Древней Европе
3 мая 2016

Эти медузы похожи на кубомедуз, которых раньше находили на Ямайке, во Флориде, в Австралии и Индии.

Кубомедузы опасны для человека. Их яд может быть смертельным. В Австралии, чтобы уберечь людей от укусов, на пляжах натягивают специальные сетки.

Ранее сообщалось о новом виде кошек, который ученые нашли на Сицилии. Кошка-лисица много лет была персонажем сицилийских легенд, но только недавно выяснилось, что у этих животных уникальный ДНК.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антонина Черташ
Обсудить
Последние новости
Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер»
Мужчина отправился в отпуск и разбогател
В российском регионе перевернулся автобус с пассажирами
ЦСКА вырвался вперед в финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»
Песков предупредил об опасности санкций против России для мировой экономики
Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Отец Киркорова пообещал поддержать сына в скандале с проверкой на гей-пропаганду
В Польше заявили о шаге к единому государству с Украиной
Пекин предупредил о последствиях вмешательства в отношения Китая с Россией
Генсек НАТО сделал прогноз о контрнаступлении Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.