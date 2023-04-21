Энтони Джошуа заявил, что на 95 процентов уверен в проведении боя с Деонтеем Уайлдером

Британский боксер Энтони Джошуа высказался об участии в супертурнире в Саудовской Аравии вместе с украинцем Александром Усиком, британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. Слова спортсмена приводит Metro.

В рамках соревнования Джошуа должен сразиться с Уайлдером. «Я на 95 процентов уверен, что этот бой состоится. Уайлдер очень хорош, я его уважаю. Знаю, что это будет тяжелый поединок, но я уверен в своих силах. Я более разносторонний боксер», — заявил он.

14 апреля стало известно, что в декабре 2023 года в Саудовской Аравии планируют организовать турнир с участием четырех боксеров. «Назначены три боя: Фьюри против Усика, Уайлдер против Джошуа и два победителя этих боев встретятся друг с другом», — пояснил английский бизнесмен Саймон Джордан.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Джошуа в профессиональной карьере одержал 25 побед и потерпел три поражения. У Уайлдера в зачете 43 победы, 42 из которых добыты нокаутом, два проигранных боя и одна ничья.