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17:17, 21 апреля 2023Спорт

Джошуа высказался об участии в супертурнире в Саудовской Аравии

Энтони Джошуа заявил, что на 95 процентов уверен в проведении боя с Деонтеем Уайлдером

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британский боксер Энтони Джошуа высказался об участии в супертурнире в Саудовской Аравии вместе с украинцем Александром Усиком, британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. Слова спортсмена приводит Metro.

В рамках соревнования Джошуа должен сразиться с Уайлдером. «Я на 95 процентов уверен, что этот бой состоится. Уайлдер очень хорош, я его уважаю. Знаю, что это будет тяжелый поединок, но я уверен в своих силах. Я более разносторонний боксер», — заявил он.

14 апреля стало известно, что в декабре 2023 года в Саудовской Аравии планируют организовать турнир с участием четырех боксеров. «Назначены три боя: Фьюри против Усика, Уайлдер против Джошуа и два победителя этих боев встретятся друг с другом», — пояснил английский бизнесмен Саймон Джордан.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Джошуа в профессиональной карьере одержал 25 побед и потерпел три поражения. У Уайлдера в зачете 43 победы, 42 из которых добыты нокаутом, два проигранных боя и одна ничья.

Андрей Стрельцов
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