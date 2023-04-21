Китай опроверг свое участие в разжигании кризиса на Украине

Глава МИД КНР Цинь Ган: Китай не подливает масла в огонь кризиса на Украине

Глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что Пекин в вопросе кризиса на Украине не подливает масло в огонь и опровергает любую информацию о разжигании конфликта. По словам министра, КНР выступает за переговоры и разрядку ситуации, передает ТАСС.

«Китайская Народная Республика не подливает масла в огонь и не пользуется возможностью извлечь выгоду, а отстаивает справедливость, побуждает к миру, продвигая переговоры», — отметил он в ходе своего выступления на открытии форума Ланьтин в Шанхае.

По словам дипломата, факты доказывают, что движение Китая к модернизации — это «рост силы мира и силы справедливости».

Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин 19 апреля заявил, что США усугубляют конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон подливает масло в огонь в кризисе, а Китай в это же время предлагает мирный план.

В феврале МИД КНР представил план мирного урегулирования на Украине. Инициатива состоит из 12 предложений. Ключевыми позициями плана является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.