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08:23, 21 апреля 2023Мир

Китай опроверг свое участие в разжигании кризиса на Украине

Глава МИД КНР Цинь Ган: Китай не подливает масла в огонь кризиса на Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что Пекин в вопросе кризиса на Украине не подливает масло в огонь и опровергает любую информацию о разжигании конфликта. По словам министра, КНР выступает за переговоры и разрядку ситуации, передает ТАСС.

«Китайская Народная Республика не подливает масла в огонь и не пользуется возможностью извлечь выгоду, а отстаивает справедливость, побуждает к миру, продвигая переговоры», — отметил он в ходе своего выступления на открытии форума Ланьтин в Шанхае.

По словам дипломата, факты доказывают, что движение Китая к модернизации — это «рост силы мира и силы справедливости».

Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин 19 апреля заявил, что США усугубляют конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон подливает масло в огонь в кризисе, а Китай в это же время предлагает мирный план.

В феврале МИД КНР представил план мирного урегулирования на Украине. Инициатива состоит из 12 предложений. Ключевыми позициями плана является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

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Марина Совина
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