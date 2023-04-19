Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:13, 19 апреля 2023Мир

В Китае обвинили США в эскалации конфликта на Украине

Дипломат КНР Сяомин: США подливают масло в огонь на Украине, Китай предлагает мирный план

Фото: Unsplash

Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил, что США усугубляют конфликт на Украине. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Сяомин обвинил США в эскалации конфликта на Украине и подчеркнул, что Вашингтон подливает масло в огонь в кризисе, а Китай в это же время предлагает мирный план.

Материалы по теме:
Подставил плечо. Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
Подставил плечо.Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
17 февраля 2022
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля 2022
«Наше будущее туманно» Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
«Наше будущее туманно»Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
4 октября 2022

«Китайская сторона всегда взвешенно и ответственно подходит к вопросу экспорта военной продукции. В отличие от США и других западных стран, которые всячески подливают масла в огонь в украинском кризисе, мы предлагаем именно мирный план по его урегулированию», — подчеркнул дипломат.

Ранее Сяомин ответил на вопрос о поставках оружия России и Украине. «Китай, я еще раз подчеркну, — это не зачинщик и не участник украинского кризиса и никогда не предоставлял военное оружие ни одной из сторон украинского конфликта», — отметил он.

24 февраля МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Инициатива состоит из 12 предложений. Ключевыми позициями плана является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны конфликта к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В приграничном российском регионе беспилотник попытался атаковать электростанцию
В США слили в сеть разговор чиновников об убийстве чернокожих и журналистов
Девушка провела ночь в отеле и удивилась утром пятнам от кожи на простынях
В ООН приготовились к душераздирающему решению по Афганистану
Стюардессы вынудили беременную пассажирку ползать на коленях по самолету
Мужчина «воскресил» покойную бабушку и вызвал споры в сети
США увеличат финансирование программ слежения за российскими спутниками
Детского омбудсмена в российском регионе уволили после секс-скандала
Казахстан начал увеличивать флот для поставок нефти в обход России
Российский пенсионер перевел подставному сотруднику банка 10 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.