В Китае обвинили США в эскалации конфликта на Украине

Дипломат КНР Сяомин: США подливают масло в огонь на Украине, Китай предлагает мирный план

Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил, что США усугубляют конфликт на Украине. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Сяомин обвинил США в эскалации конфликта на Украине и подчеркнул, что Вашингтон подливает масло в огонь в кризисе, а Китай в это же время предлагает мирный план.

«Китайская сторона всегда взвешенно и ответственно подходит к вопросу экспорта военной продукции. В отличие от США и других западных стран, которые всячески подливают масла в огонь в украинском кризисе, мы предлагаем именно мирный план по его урегулированию», — подчеркнул дипломат.

Ранее Сяомин ответил на вопрос о поставках оружия России и Украине. «Китай, я еще раз подчеркну, — это не зачинщик и не участник украинского кризиса и никогда не предоставлял военное оружие ни одной из сторон украинского конфликта», — отметил он.

24 февраля МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Инициатива состоит из 12 предложений. Ключевыми позициями плана является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны конфликта к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.