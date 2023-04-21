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15:50, 21 апреля 2023Ценности

Раскрыта страна-производитель одежды пришедшего на смену Zara в России бренда

Mash: вещи пришедшей в Россию на смену Zara марки Maag будут шить в Пакистане

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Первые партии одежды, обуви и аксессуаров ретейлера Maag, который пришел в Россию на смену покинувшему страну бренду Zara, будут шить в Пакистане. Страну-производителя вещей упомянутой марки раскрыли в Telegram-канале Mash.

Одна из сотрудниц Maag незаметно сфотографировала бирки предметов гардероба, которые будут продаваться в будущих торговых точках. Фотографии попали в распоряжение Mash.

Ранее в апреле сообщалось, что магазины бренда Maag массово откроются в стране к началу лета. Компания обязалась до 1 июня начать работу точек в наиболее посещаемых торговых центрах Москвы, среди которых Columbus, «Авиапарк», «Метрополис», «Атриум», «Европейский» и другие.

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В январе управляющая компания Daher Group, которая купила российскую часть бизнеса группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды), зарегистрировала домены будущих интернет-магазинов.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.

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Карина Черных
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