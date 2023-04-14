Магазины пришедшего на смену Zara бренда откроются в России к началу лета

Магазины пришедшего на смену Zara бренда Maag откроются в России до 1 июня

Магазины бренда Maag, который пришел в Россию на смену испанской марке Zara, массово откроются в стране к началу лета. Об этом «Известиям» рассказал член президиума Российского Совета Торговых Центров (РСТЦ) Дмитрий Томилин.

По словам собеседника издания, компания обязалась до 1 июня начать работу точек в наиболее посещаемых торговых центрах Москвы, среди которых Columbus, «Авиапарк», «Метрополис», «Атриум», «Европейский» и другие.

Помимо Maag, ретейлер также откроет бутики таких брендов, как Ecru и Dub. Всего речь идет о 60 магазинах компании.

В январе управляющая компания Daher Group, которая купила российскую часть бизнеса группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды), зарегистрировала домены будущих интернет-магазинов.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.