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14:17, 21 апреля 2023Интернет и СМИ

В Google Play появились поддельные приложения RuStore и RuMarket

В магазине Google Play появились поддельные приложения RuStore и RuMarket

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Поддельные копии приложений RuStore и RuMarket появились в магазине Google Play для устройств на базе Android. Об этом сообщает «Ъ».

По данным издания, мошеннические приложения используют логотипы, похожие на оригинальные, но при этом не имеют пользовательских функций, а лишь содержат рекламу сторонних сервисов.

Кроме того, в Google Play было обнаружено поддельное приложение Сбера. В пресс-службе банка рассказали, что регулярно выявляют мошеннические программы, которые могут ассоциироваться с банком, и направляют соответствующие жалобы администрации магазина.

RuStore — российский магазин приложений для Android-устройств, разработанный компанией VK совместно с Минцифры по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина.

RuMarket — российский магазин приложений для устройств на базе Android. Был выпущен гендиректором агрегатора такси Bibi в России Анатолием Сморгонским.

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Евгения Наумова
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