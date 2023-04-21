В Сбере отреагировали на появление мошеннических приложений в Google Play

В Сбере заявили о выявлении мошеннических приложений в Google Play, жалобы поданы

В магазине приложений Google Play могут появляться мошеннические приложения, которые пытаются ассоциироваться со Сбером, однако они быстро выявляются службами банка. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова.

По ее словам, Сбер постоянно выявляет подобные зловредные программы и направляет жалобы в Google Play. Банковская организация не может контролировать контент в магазине приложений и вынуждена ждать реакции на жалобы и блокировку мошеннических приложений со стороны Google Play.

«Для защиты средств клиентов Сбербанк выстроил одну из лучших в мире систем фрод-мониторинга, эффективность системы составляет более 99 процентов, клиенты Сбербанка — самые защищенные клиенты в России», — заключила Тризонова, напомнив, что официальное приложение банка для Android можно скачать на сайте кредитной организации.

Ранее стало известно, что приложение Сбера вернулось в App Store под обновленным названием SBOL. Пользователи iOS снова могут скачивать и обновлять программу. На этот раз в качестве разработчика указана не компания «Открытые IT-решения», а LLS Open Digital Solutions.