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15:09, 19 апреля 2023Экономика

Приложение Сбера вернулось в App Store

Приложение для мобильного банкинга Сбера вернулось в магазин Apple

Фото: oleg_aryutkin / Shutterstock / Fotodom

Приложение Сбера вернулось в App Store под обновленным названием SBOL. Пользователи iOS снова могут скачивать и обновлять программу, сообщает ТАСС.

На этот раз в качестве разработчика указана не компания «Открытые IT-решения», а LLS Open Digital Solutions. Приложение предоставляет пользователям доступ к привычным банковским и финансовым услугам, а также содержит карту городов с расположением банковских отделений, банкоматов, пунктов перевода наличных и обмена валют. При этом SBOL нельзя найти в онлайн-магазине посредством поиска. Пользователи могут получить ссылку для скачивания через кол-центр банка, добавляет РИА Новости.

В апреле 2022 года приложение «Сбербанк онлайн» стало недоступно для скачивания и обновления в App Store в связи с санкциями против банка. Позднее Сбер разместил в магазине приложение для банковских операций СБОЛ, которое предоставляло те же услуги и сервисы, что и «Сбербанк Онлайн». Apple удалила его с площадки через неделю. Последнюю попытку разместить программу в магазине для платформы iOS предприняли в конце ноября. Тогда приложение также удалили.

В декабре Сбер начал устанавливать свое мобильное приложение на смартфоны Apple прямо в отделениях банка. Эту услугу стали предлагать в пяти тысячах офисов по всей стране. По словам первого зампреда правления банка Кирилла Царева, чтобы сделать сервисы более доступными, компания также доработала их веб-версию.

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Вячеслав Агапов
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