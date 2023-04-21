В России создали противодроновое ружье «Степашка»

Компания «Локмас» разработала противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка»

Российская компания «Локационная мастерская» («Локмас») разработала противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», которое может глушить широко применяемые в ходе специальной военной операции (СВО) квадрокоптеры. Об этом представитель «Локмас» сообщил РИА Новости.

«Самая современная наша разработка (из представленных на выставке) запущена в серийное производство два месяца назад. Это антидроновое ружье ПАРС-С, подавляющее все действующие в СВО "пользовательские" (двойного назначения) беспилотники: "Мавики", FPV, Autel и другие распространенные», — сказал представитель компании.

По его словам, разработка проходит «обкатку» на полигонах и в зоне СВО. С начала спецоперации производство противодроновых ружей на «Локмасе» выросло в несколько раз. Сегодня компания выпускает сотни ружей ежемесячно.

Отмечается, что максимальная дальность подавления ружья ПАРС-С «Степашка» составляет 1,5 километра. Изделие, которое весит 9,6 килограмма, может проработать два часа.

В марте ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что в России разрабатывают компактную версию ручного комплекса для борьбы с дронами «Гарпун-3».

В феврале в «Ростехе» рассказали, что противодроновые системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС» успешно испытали на одном из предприятий топливно-энергетического комплекса России.