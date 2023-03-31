В России разработают компактный антидроновый «Гарпун»

ТАСС: в России разработают компактную версию антидронового комплекса «Гарпун»

Компактную версию ручного комплекса для борьбы с дронами «Гарпун-3» разрабатывают в России. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что в новой версии ограничат частоты, а дальность подавления может составить около 600 метров. «Но, с учетом опыта использования ружья в спецоперации на Украине, частота 900 мегагерц, на которой FPV-дроны летают, присутствовать точно будет», — сказал источник.

По его словам, разработчики компактной версии ожидают, что она будет весить не более трех килограммов.

Ранее в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что первыми заказчиками антидронового комплекса «Серп-ВС5» стали предприятия топливно-энергетического комплекса и машиностроительного сектора. Дальность действия системы составляет пять километров.

В октябре 2022 года источник ТАСС рассказал, что российские военные успешно применяют антидроновые комплексы «Гарпун-3» в ходе специальной военной операции.