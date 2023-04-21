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11:05, 21 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ раскрыла детали готовившегося СБУ покушения на мэра Горловки

ФСБ: Пызин, готовивший покушение на мэра Горловки, попал под наблюдение после вербовки СБУ
Начало событий в новости В ДНР сотрудники ФСБ предотвратили покушение на мэра Горловки

Кадр: УФСБ России по ДНР / ТАСС

Артем Пызин, готовивший покушение на мэра Горловки Ивана Приходько, сразу был взят под наблюдение ФСБ после вербовки Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

По данным российской спецслужбы, украинская разведка завербовала Пызина для сбора информации о дислокации и перемещении войск Вооруженных Сил России. В марте он получил задание вести наблюдение за Приходько, установить маршруты его передвижения. По инструкции СБУ Пызин в заброшенном здании пытался собрать взрывное устройство, но оно сдетонировало в его руках.

ФСБ ведет розыск сообщников несостоявшегося исполнителя покушения.

21 апреля сообщалось о сорванном преступлении. Приходько заявил, что, если бы взрывное устройство сработало, пострадали бы и жители дома, рядом с которым планировалось покушение.

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Любовь Ширижик
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