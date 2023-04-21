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06:09, 21 апреля 2023Силовые структуры

В ДНР сотрудники ФСБ предотвратили покушение на мэра Горловки

РИА Новости: сотрудники ФСБ в ДНР предотвратили покушение СБУ на мэра Горловки Приходько
Иван Приходько

Иван Приходько. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько, которое готовила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Сам Приходько заявил агентству, что если бы взрывное устройство сработало, пострадали бы и жители дома, рядом с которым планировалось покушение. «Не просто это случайная находка, это разработанная операция, преступники эти были под контролем, это, конечно, большой профессионализм», — подчеркнул он.

По словам мэра, злоумышленники планировали использовать такое количество взрывчатого вещества, что в результате покушения пострадал бы не только он сам и его сотрудники, но и жильцы расположенного рядом дома.

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Как рассказал сотрудник УФСБ по ДНР, исполнителем покушения должен был стать Артем Пызин, которого СБУ завербовала для сбора информации о дислокации и перемещениях Вооруженных сил России в городах Горловка и Енакиево. С этого момента он попал в поле наблюдения ФСБ.

В марте Пызин получил задание наблюдать за Приходько и за маршрутами его передвижений и мест пребывания. В одном из заброшенных зданий он попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках. Сейчас сотрудники ФСБ устанавливают и разыскивают всех участников и организаторов готовившегося покушения.

В начале марта сообщалось, что сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева — его организовала СБУ.

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Марина Совина
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