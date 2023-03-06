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11:13, 6 марта 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила покушение СБУ на главу группы компаний «Царьград» Малофеева

ФСБ предотвратила покушение СБУ на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева — его организовала Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

По данным ФСБ, преступление готовил гражданин России Денис Капустин — основатель «Русского добровольческого корпуса».

Сообщники Капустина по фамилии Кейнер и Ушков, в разное время состоявшие в праворадикальных организациях «Вайт Рекс», «Реструкт», «Тор Штайнер» и «Карпатская сечь», были ликвидированы после оказанного ими вооруженного сопротивления

Константина Малофеева хотели взорвать в его машине

Как рассказали в ЦОС ФСБ, террористы собирались подложить бомбу под автомобиль Малофеева. Покушение на владельца телеканала «Царьград» готовилось по той же схеме, по которой была убита журналистка Дарья Дугина.

Спецслужба обнародовала кадры момента закладки бомбы под автомобиль Малофеева. На них видно, как мужчина подходит к припаркованному Mercedes, присаживается и устанавливает устройство. Затем он уходит.

Mercedes Малофеева разминировал робот-сапер ФСБ — он нейтрализовал бомбу, прикрепленную к днищу машины.

Денис Капустин причастен к атаке на села под Брянском

Денис Капустин, который готовил покушение на Малофеева, также был организатором и участником нападения членов «Русского добровольческого корпуса» на села под Брянском и подготовке теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области.

Этот теракт был предотвращен в августе 2022 года. В настоящее время Капустин живет на территории Украины и участвует в боевых действиях против российской армии.

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Владимир Шарапов
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