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10:07, 6 марта 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о покушении на Малофеева с использованием бомбы под машиной

ФСБ: террористы собирались подложить бомбу под машину Малофеева, так же была убита Дугина
Начало событий в новости Планировавший покушение на Малофеева был организатором нападения под Брянском

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Террористы собирались подложить бомбу под автомобиль председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Об этом РИА Новости сообщили в ФСБ.

Покушение на Малофеева готовилось по той же схеме, по которой была убита журналистка Дарья Дугина.

Преступление готовил один из руководителей Русского добровольческого корпуса Денис Капустин. Он имеет гражданство России, но участвует в боевых действиях на украинской стороне. Он причастен к подготовке теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, который был предотвращен в августе 2022 года.

Сообщники Капустина по фамилии Кейнер и Ушков из праворадикальных организаций «Вайт Рекс», «Реструкт», «Тор Штайнер» и «Карпатская сечь» ликвидированы после оказанного ими вооруженного сопротивления.

Капустин причастен к нападению на села в Брянской области.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии. Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца и объявил в международный розыск в начале ноября.

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Любовь Ширижик
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