Момент закладки бомбы под автомобиль Малофеева попал на видео

ФСБ показала на видео момент закладки бомбы под автомобиль владельца «Царьграда» Малофеева

ФСБ показала на видео момент закладки бомбы под автомобиль владельца российского телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Запись опубликовал РИА Новости.

На кадрах видно, как мужчина подходит к припаркованному автомобилю, присаживается и устанавливает устройство. Затем он уходит.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила покушение Константина Малофеева, организованного Службой безопасности Украины (СБУ). Преступление готовил основатель Русского добровольческого корпуса Денис Капустин, являющийся гражданином России.