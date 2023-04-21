В Белоруссии запросили десять лет заключения для Протасевича

В Белоруссии гособвинение запросило десять лет заключения для экс-главы NEXTA Протасевича

Гособвинение запросило десять лет заключения для Романа Протасевича — одного из фигурантов уголовного дела против организации NEXTA, признанной в Белоруссии террористической организацией. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что гособвинитель Наталья Соколова попросила суд назначить наказание бывшему главному редактору Telegram-канала NEXTA десять лет лишения свободы в колонии усиленного режима. По словам прокурора, фигуранты дела в составе организованной группы совершили заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем. Речь также идет об основателе канала Степане Путило и экс-редакторе Яне Рудике.

Обвинение подчеркнуло, что они, выполняя определенные роли, публично призывали к созданию условий для захвата власти и ее передачу оппозиции. Кроме того, обвиняемые представляли оппозиционные интересы, участвовали в организации протестов и обеспечивали рост протестных настроений в обществе республики.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило Путило 20 лет колонии усиленного режима, а Рудику — 19 лет. Основатель Telegram-канала NEXTA находится в Польше, в 2021 году Минск запросил экстрадицию оппозиционера, но получил отказ. Отмечается, что и Рудик также покинул Белоруссию.