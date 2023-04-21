Основателю Telegram-канала NEXTA запросили 20 лет колонии

Гособвинение в Белоруссии запросило 20 лет колонии основателю Telegram-канала NEXTA Путило

В Белоруссии сторона обвинения запросила 20 лет колонии для основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило, передает РИА Новости.

Гособвинитель Наталья Соколова попросила суд назначить Степану Путиле наказание в виде 20 лет колонии усиленного режима. Бывшему редактору канала Яну Рудику грозит 19 лет и бывшему главреду Роману Протасевичу — 10 лет заключения.

По словам Сколовой, обвиняемые совершили заговор с целью захвата государственной власти, озвучивали призывы, направленные на создание условий для захвата власти и передачу ее оппозиционным силам. Она также отметила, что в результате протестов нанесён ущерб государству в размере почти 31 миллион белорусских рублей (10,5 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру»).

8 апреля 2022 года Верховный суд Белоруссии признал журналистский проект NEXTA, основанный активистами Степаном Путило и Романом Протасевичем, террористической организацией. Telegram-канал и приобрел известность после начала массовых акций протеста в Белоруссии.