Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию в мире и работу БРИКС

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом ситуацию в мире и на Ближнем Востоке, а также вопросы сотрудничества и работы Москвы и Эр-Рияда в рамках БРИКС и ОПЕК+. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Кремля.

«Разговор прошел в дружественном ключе, носил конструктивный и содержательный характер. С учетом этого условлено о наращивании контактов по конкретным направлениям сотрудничества», — подвели итоги звонка в пресс-службе. Также Путин поздравил принца и народ страны с Ураза-байрамом, «знаменующим окончание священного для мусульман месяца Рамадан».

Ранее стало известно, что Путин в пятницу, 21 апреля, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, собрание запланировано на середину дня. «По темам мы вас сориентируем», — добавил он, выступая перед журналистами.