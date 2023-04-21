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12:43, 21 апреля 2023Россия

Анонсировано совещание Путина с Совбезом

Песков заявил, что президент Путин 21 апреля проведет оперативное совещание с Совбезом

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 апреля, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, собрание запланировано на середину дня. «По темам мы вас сориентируем», — добавил он, выступая перед журналистами.

Песков также сообщил, что Путин 21 апреля провел международный телефонный разговор, но не уточнил, с кем именно. Кроме того, в графике президента в течение дня стоит некая встреча.

Прошлая встреча главы государства с Совбезом прошла 14 апреля. Мероприятие носит регулярный характер и проходит, как правило, каждую пятницу.

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Евгения Куликова
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