В Кремле анонсировали совещание Путина с постоянными членами Совбеза России

Песков: Путин 14 апреля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу, 14 апреля, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, совещание начнется «где-то в течение часа». Представитель Кремля пообещал информировать о содержании встречи.

Глава государства регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом. Последнее на данный момент оперативное совещание состоялось 31 марта.

Также в Кремле прокомментировали внезапную проверку Тихоокеанского флота, о которой 14 апреля сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По словам Пескова, проверка не связана с планами расширения военного блока НАТО.