В Пентагоне рассказали о реальных потребностях ВСУ

Глава Пентагона Остин: ВСУ больше всего нуждаются в наземных системах ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент больше всего нуждаются в системах противовоздушной обороны (ПВО) наземного базирования, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его цитирует ТАСС.

«Прямо сейчас, как мы все считаем, Украине крайне необходимы средства ПВО наземного базирования», — сказал министр обороны.

Ранее командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук опубликовал фото на фоне зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и заявил, что установки уже несут боевое дежурство. По его словам, противовоздушная оборона Украины располагает западными системами, такими как NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard, пусть и не в большом количестве.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие на Украину американских систем противовоздушной обороны Patriot.