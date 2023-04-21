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18:46, 21 апреля 2023Забота о себе

Названы указывающие на рак поджелудочной железы тревожные симптомы

Гастроэнтеролог Макушева: боли в верхней части живота могут указывать на панкреатит и рак

Фото: Ernst-Georg Kohout / Imagebroker / Globallookpress.com

Интенсивные боли в верхней части живота, которые продолжаются длительное время, могут сигнализировать о развитии серьезных заболеваний поджелудочной железы. Об этом рассказала гастроэнтеролог Александра Макушева в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалистки, непроходящие боли под ребрами и в верхней части живота, а также опоясывающая боль являются тревожными признаками. Они могут указывать на такие заболевания, как панкреатит, панкреонекроз, доброкачественные или злокачественные опухоли поджелудочной железы. Болевые ощущения нередко сопровождаются тошнотой, рвотой и диареей, рассказала Макушева. Среди других симптомов она назвала повышение температуры, вздутие живота, метеоризм и быструю утомляемость.

Врач отметила, что при панкреатите у пациента возникает опоясывающая боль в правом подреберье, которая отдает в спину, грудную клетку и нижнюю часть живота. Неприятные ощущения усиливаются после еды, особенно жирной, острой или соленой, а также после курения или употребления алкоголя. В отличие от панкреатита и доброкачественных опухолей, рак, по словам гастроэнтеролога, часто развивается незаметно, а первые симптомы появляются на поздних стадиях, когда заболевание плохо поддается лечению.

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Макушева добавила, что точные причины появления рака поджелудочной железы пока не установлены. Однако известны факторы, которые повышают риск развития заболевания. К ним врач причислила курение, хронический панкреатит и заболевания полости рта.

Ранее психиатр Ольга Карпенко в беседе с «Лентой.ру» развеяла миф о влиянии нервного перенапряжения на здоровье. По ее словам, утверждение, что стресс может вызвать рак или сахарный диабет, не имеет научного обоснования.

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Екатерина Улитина
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